11 медцентров приступили к испытаниям российского препарата от COVID-19

Российский препарат левилимаб, предназначенный для лечения COVID-19, начали испытывать 11 центров клинических исследований. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба биотехнологической компании Biocard.

«На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с подтвержденным коронавирусом средней тяжести. Регистрация препарата в Минздраве РФ ожидается в конце мая 2020 года», — рассказали «РИА Новости» в Biocard.

В Biocad пояснили, что компания получает госрегистрацию в спецрежиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом — опасной для жизни реакцией иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19.

«Только в течение одного дня — 7 мая, через несколько дней после публикации о скором начале клинических исследований ингибитора левилимаба, выразили желание принять участие в испытаниях семь медицинских центров», — приводит пресс-служба Biocard слова гендиректора компании Дмитрия Морозова.

Кроме того, главный исследователь ЦКБ управления делами президента России Никита Ломакин заявил, что назначение левилимаба позволяет избежать перевода в реанимацию пациентам с проявлением дыхательной недостаточности. В частности, из 36 человек, по его данным, 10 удалось выписать из стационара на 7-8 сутки.

На прошлой неделе Власти Японии одобрили использование препарата ремдесивир, который был разработан против лихорадки Эбола, для лечения пациентов, зараженных коронавирусом.

В начале мая ученые из ОАЭ решили лечить COVID-19 с использованием стволовых клеток. В настоящее время проходят испытания этого метода и определение уровня его эффективности.

Всего в России на 12 мая зафиксировано свыше 232 тыс. случаев COVID-19. Излечились более 43 тыс. пациентов, умерли — 2116. На данный момент уровень смертности составляет менее 1%.

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