179 пациентов скончались в Испании от коронавируса за последние сутки

9 мая 2020     1
179 пациентов скончались в Испании от коронавируса за последние сутки

В Испании за последние сутки скончались 179 пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 9 мая, пишет газета El Pais.

Накануне, 8 мая, количество умерших составило 229 человек.

Всего в стране с начала пандемии скончались 26 478 пациентов, коронавирусная инфекция подтверждена у 223 тыс. граждан. При этом почти 134 тыс. человек выздоровели.

Министерство здравоохранения страны опубликовало рекомендации по первому этапу выхода из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Испанцам будет разрешено собираться до 10 человек, также вернутся к работе все магазины.

В то же время, региональные власти сохранят право по своему усмотрению продлевать режим самоизоляции.

По состоянию на 9 мая число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 4 млн. Количество летальных случаев превысило 276 тыс., выздоровели почти 1,4 млн человек. Наибольшее число заболевших наблюдается в США, на втором и третьем местах по числу выявленных случаев идут Испания и Италия соответственно.

Источник: Газета Известия

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