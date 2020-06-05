21-летняя чемпионка Европы по настольному теннису выпала из окна и погибла

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна и погибла. Об этом сообщает «Регион Online».

По информации издания, 21-летняя спортсменка упала с 16 этажа дома в Кишиневе. На странице «Приднестровье online» во «ВКонтакте» отмечается, что семья Медвецки не верит в версию о самоубийстве. Родственники убеждены, что это произошло случайно. Обстоятельства смерти теннисистки выясняются.

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.

В марте этого года стало известно, что 21-летняя российская дзюдоистка Марьям Есеркеева попыталась покончить с собой. В результате она получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Спортсменка пришла в себя через два месяца. Пострадавшая получила первую группу инвалидности.

Источник: Лента.Ру