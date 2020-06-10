40 тыс. кв. м загрязненной топливом территории обработали сорбентом в Норильске

Более 40 тыс. кв м территории обработали сорбентом в Норильске, где 29 мая произошел разлив дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3. Об этом сообщили в оперативном штабе, пишет ТАСС в среду, 10 июня.

«Всего за время работ обработано сорбентом 40 600 кв. м загрязненной территории <…> При этом более трети из общего количества собрали за минувшие сутки», — отметил собеседник агентства.

Также специалисты собрали почти 9 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, из них почти 7 тыс. — с акватории реки Амбарной. Еще около 30 тыс. т загрязненного поверхностного грунта вывезено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. 9 июня специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, пишет «Газета.ру».

В Генпрокуратуре России причиной ЧП считают просадку грунта. Ростехнадзор не исключает версию изношенности оборудования. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует все восстановительные работы.

Возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован.