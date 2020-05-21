53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков

21 мая 2020     10
53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс и впечатлил пользователей сети. Видео доступно на YouTube-канале
Fight Hub TV.

53-летний Тайсон показал скоростную работу рук и заговорил о возможном возвращении на ринг. «Если я это я сделаю, я буду сражаться с помощью духа Мао», — сказал боксер, на плече которого есть татуировка с изображением китайского революционера Мао Цзэдуна. Ролик был записан для китайского сервиса микроблогов Weibo.

Пользователи оценили физическую форму спортсмена. «Боже мой, как же крут он выглядит в свои 53», «Я был счастлив увидеть легенду, который выглядит настолько сильным», «Он все так же быстр, это впечатляет», — писали фанаты.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

Источник: Лента.Ру

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53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков
53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс и впечатлил пользователей сети. Видео доступно на YouTube-канале Fight Hub TV. …



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