54-летняя актриса попозировала в бикини и восхитила фанатов

10 июня 2020     17
54-летняя актриса попозировала в бикини и восхитила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась снимком в купальнике и восхитила поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

54-летнюю знаменитость запечатлели на пляже. Она попозировала в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с леопардовым принтом. Стоимость комплекта Victoire составляет 182 доллара (12,4 тысячи рублей). Свой образ Херли дополнила парео.

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00:02 — 23 августа 2019

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Фанаты восхитились внешним видом актрисы. «Ты невероятна, Элизабет!», «С годами становишься только краше», «Адски красивая!», «Я влюблен в эту женщину. Ее красота неподвластна времени», — высказались они в комментариях. Публикация набрала почти 90 тысяч лайков.

В июне бывшая 45-летняя модель Виктория Сильвстедт попозировала в откровенном наряде на элитном курорте в Сен-Тропе. Она снялась в кожаном бюстгальтере, частично обнажающем грудь, юбке в пол с тропическим принтом и пляжных сандалиях бренда Dolce&Gabbana.

Источник: Лента.Ру

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