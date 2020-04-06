66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

6 апреля 2020     16
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, его попросили предъявить паспорт, а также спросили, почему он находится на улице. «Я объяснил, что иду в ближайший магазин, купить детям покушать. На первый раз меня просто предупредили, но сказали, что могут оштрафовать или даже забрать в отделение», — рассказал футболист.

66-летний Гаврилов также отметил, что с ним общались предельно вежливо, советовали отказаться от походов в магазин и воспользоваться услугами волонтеров.

Согласно распоряжению городских властей Москвы, граждане старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции должны находиться дома. Остальным жителям столицы также не рекомендовано покидать жилье без крайней необходимости (в числе таких причин — поход в ближайший магазин или аптеку).

Источник: Лента.Ру

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