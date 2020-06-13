Адвокат Ефремова рассказал о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП

13 июня 2020     13
Адвокат Ефремова рассказал о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская рассказала, что защите мешают связаться с семьей погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова. В беседе с «360» юрист отметила, что им «препятствуют, потому что сейчас это удобно».

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23:32 — 8 июня

15:37 — 9 июня

От более подробных комментариев она отказалась.

Ранее стало известно, что Семья Захарова отказалась принимать извинения и деньги от актера. Ефремов записал видеообращение к людям. Артист предложил семье Захарова свою помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Он сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил он.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери. Актера отправили под домашний арест.

Источник: Лента.Ру

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