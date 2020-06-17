Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.

По его словам, актер «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в следственном изоляторе. Пашаев отметил, что артист «места себе не находит» из-за погибшего Сергея Захарова и почти не ест.

«В год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои», — сказал адвокат. Он добавил, что никто не понимает до конца причину, по которой актер сел пьяным за руль.

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Ранее Пашаев рассказал, что Ефремов чувствует себя «очень тяжело». При этом актер не обращается за помощью к врачам, поскольку «сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически», — заявил он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.

Источник: Лента.Ру