Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

11 июня 2020     17
Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

По делу о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в Мытищах был задержан Эдуард Гладилин, сообщает 11 июня РЕН ТВ.

Как рассказал защитник подозреваемого Владислав Ткаченко-Кремер, в доме Гладилина прошел обыск, затем его забрали на допрос.

По данным телеканала, Гладилин, который являлся адвокатом ныне покойного миллиардера Дмитрия Босова, рассматривается как инициатор отправки угроз в адрес Скрыпника.

Кроме этого, задержанному вменяется участие в банде Аслана Гагиева, которая, как предполагается, и стоит за похищением.

При всем этом Эдуард Гладилин также является свидетелем по делу банды, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой – дочери бизнесмена Андрея Бурлакова, убитого членами группировки.

16-летний сын адвоката ушел из дома и не вернулся 5 июня. 7 июня его нашли связанным в подмосковной деревне Каменки. Он заявил, что был похищен. Все это время и до похищения отцу юноши поступали угрозы.

Аслан Гагиев, также известный как Джако, по данным следствия, создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Группировка причастна к убийству 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года. Чтобы избежать отправки в Россию, он симулировал аэрофобию, однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.

Источник: Газета Известия

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