Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

10 июня 2020     16
Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских. Мужчину похоронили на кладбище рядом с его матерью.

Погребение прошло веером 9 июня (10 июня мск) без камер в присутствии семьи и друзей Флойда.

Гроб мужчины доставили на белой повозке, запряженной двумя белыми лошадьми. Возле кладбища и по всему пути следования похоронной процессии собрались сотни горожан, которые скандировали имя Флойда и его последние слова «Я не могу дышать», отмечает «РИА Новости».

Процессию сопровождала полиция. Обошлось без стычек и беспорядков.

46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после задержания офицерами полиции. Четверо правоохранителей повалили мужчину на землю, а один придавил его шею ногой, из-за чего Флойд не смог дышать.

Позднее он скончался в реанимации.

Инцидент спровоцировал массовые протесты и беспорядки в США. Люди выступили против расизма и произвола полицейских.

Церемонии прощания с Флойдом состоялись и в других городах. В Миннеаполисе у закрытого гроба собрались сочувствующие, правозащитники и политики. Присутствовал также мэр города, который встал на колени перед гробом и заплакал.

Источник: Газета Известия

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