Агропромышленный комплекс Тамбовской области получит 3 млрд рублей

16 июня 2020     6
Агропромышленный комплекс Тамбовской области получит 3 млрд рублей

В Тамбовской области на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) направят 3 млрд рублей. Об этом сообщает региональная администрация.

Средства пойдут на развитие растениеводства, садоводства и молочной отрасли, а также благоустройство сельских территорий, обеспечение инвестиционных кредитов и многое другое, уточняет ИА «Абирег».

По данным управления сельского хозяйства региона, господдержка доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей своевременно и в полном объеме.

Сейчас предприятия сферы АПК работают в обычном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. В Тамбовской области продолжается производство муки, хлебобулочных изделий, молока и молочной продукции, мяса, яиц, овощей, сахара, подсолнечного масла. Сбоев в производстве нет, отмечают в управлении сельского хозяйства.

20 мая президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поручил правительству разработать решения по эффективной транспортировке продукции сельского хозяйства по территории страны. Также он заявил о необходимости повышать конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства на мировых рынках, развивать садоводство, виноградарство и собственное производство семян.

Источник: Газета Известия

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