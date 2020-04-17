«Аэрофлот» прекратил продажу билетов на международные рейсы до августа

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает продажи билетов на все международные рейсы до конца июля. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиаперевозчика.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением Международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований», — рассказала пресс-секретарь Юлия Спивакова.

По ее словам, перелеты могут быть возобновлены и раньше, в зависимости от получения соответствующего разрешения.

Онлайн-система поиска билетов на сайте перевозчика по запросу рейсов за границу в этот период не показывает результатов. Билеты можно приобрести только на даты августа. Ранее билеты на международные рейсы были доступны после 30 апреля.

C 6 апреля «Аэрофлот» сократил частоту полетов по внутренним направлениям из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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