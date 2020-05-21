«Аэрофлот» разрешил пассажирам обменять билеты без штрафов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам дважды обменять билеты на рейсы без каких-либо штрафов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу фирмы.
Билеты, приобретенные до 1 мая, граждане смогут переоформить по телефону контакт-центра «Аэрофлота» или в том агентстве, где приобрели их. Оформить новые необходимо до конца 2020 года.
Представители авиаперевозчика рассказали о том, что на все рейсы до 31 декабря этого года можно будет переоформить билеты без штрафа при условии сохранения маршрута и класса обслуживания. Срок билета также будет продлен до 30 апреля 2021 года.
Если же пассажир захочет изменить маршрут, класс обслуживания или выбрать другую дату полета, то стоимость его билета будет принята в счет оплаты нового. Ему придется доплатить только разницу между ними, если она будет.
В случае когда новый билет окажется дешевле первоначального, клиенту будет выдан сертификат на услуги компании на соответствующую сумму.
«Аэрофлот» также предоставит пассажирам скидки на переоформление билетов в зависимости от изначального класса полета.
Ранее гендиректор компании Виталий Савельев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ослабить карантинные меры в регионах страны, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Источник: Лента.Ру