«Аэрофлот» разрешил пассажирам обменять билеты без штрафов

21 мая 2020     13
«Аэрофлот» разрешил пассажирам обменять билеты без штрафов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам дважды обменять билеты на рейсы без каких-либо штрафов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Билеты, приобретенные до 1 мая, граждане смогут переоформить по телефону контакт-центра «Аэрофлота» или в том агентстве, где приобрели их. Оформить новые необходимо до конца 2020 года.

Представители авиаперевозчика рассказали о том, что на все рейсы до 31 декабря этого года можно будет переоформить билеты без штрафа при условии сохранения маршрута и класса обслуживания. Срок билета также будет продлен до 30 апреля 2021 года.

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00:02 — 16 мая

Если же пассажир захочет изменить маршрут, класс обслуживания или выбрать другую дату полета, то стоимость его билета будет принята в счет оплаты нового. Ему придется доплатить только разницу между ними, если она будет.

В случае когда новый билет окажется дешевле первоначального, клиенту будет выдан сертификат на услуги компании на соответствующую сумму.

«Аэрофлот» также предоставит пассажирам скидки на переоформление билетов в зависимости от изначального класса полета.

Ранее гендиректор компании Виталий Савельев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ослабить карантинные меры в регионах страны, введенные на фоне пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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