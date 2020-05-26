«Аэрофлот» в тестовом режиме запустил оформление электронных ваучеров

Пассажиры «Аэрофлота» смогут компенсировать неиспользованные из-за пандемии коронавируса билеты при помощи оформления электронного ваучера. Об этом во вторник, 26 мая, рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«При приобретении билетов с использованием ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества. В случае, если рейс был отменен, при оплате с использованием ваучера пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет», — приводит ее слова «РИА Новости».

Спивакова также отметила, что для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» предоставляется единоразовая скидка в размере 25% от действующего тарифа на новый перелет.

Чтобы оформить такой ваучер, пассажиру нужно заполнить соответствующую форму на сайте авиакомпании. Номинал ваучера будет соответствовать стоимости неиспользованного билета.

21 мая сообщалось, что «Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа. Если билет на рейсы до 31 декабря 2020 года меняется первый раз и сохраняется маршрут и класс обслуживания, то клиентам не потребуется доплачивать разницу в тарифах, а срок действия билета продлят до 30 апреля следующего года.

О том, что «Аэрофлот» будет предлагать клиентам ваучеры на перелет вместо возврата средств за отмененные рейсы, 29 апреля сообщал официальный представитель перевозчика Михаил Демин. Ваучеры будут предлагаться не только в случае отмены рейса, но и добровольной сдачи пассажиром билета, если он был вынужден отказаться от полета в связи с эпидемиологический обстановкой. Программа касается как международных, так и внутренних перевозок.