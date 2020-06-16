Аэропорт Симферополь увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза

Международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза – до 46 направлений. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщает во вторник, 16 июня.

По данным пресс-службы, в мае рейсы осуществляли восемь авиакомпаний по 11 направлениям. В июне 14 авиаперевозчиков подали заявки на полеты еще в 35 городов России. Таким образом, маршрутная сеть аэропорта увеличится до 46 направлений, пишет ИА «Крыминформ».

Расширение сети полетов в Крым происходит на фоне частичного снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Как отметил гендиректор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин, с 15 июня пассажирам, прибывающих в столицу республики, больше не потребуется соблюдать изоляцию в обсерваторах или на дому. При этом в гавани продолжат проводить профилактические мероприятия, направленные на безопасность пассажиров и персонала.

Весной 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь сократился на 627,7 тыс. человек. В мае аэропорт обслужил на 330 тыс. человек меньше, чем за тот же месяц 2019-го. Падение составило 90,2% к уровню прошлого года.

Для поддержки аэропортов из резервного фонда правительства выделено 10,9 млрд рублей, контролировать их расход будет Росавиация. С 4 июня ведомство занимается рассмотрением заявок.

Как рассказали «Известиям» эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), российским аэропортам для восстановления пассажиропотока потребуется два-три года, а полностью восстановить пассажиропоток удастся только к началу 2023 года.