Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны

Угроза ядерной войны вследствие политики Вашингтона возрастает. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов.

Он отметил, что Белый дом согласился продлить действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) лишь при подключении к договору Пекина. «Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах», — уверен ученый.

Рогов указал, что СНВ-3 является последним договором о контроле над ядерными вооружениями. «Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — предупредил он.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Источник: Лента.Ру