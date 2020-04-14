Академик спрогнозировал развитие ситуации с COVID-19 в России

14 апреля 2020     5
Академик спрогнозировал развитие ситуации с COVID-19 в России

Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса. Число заболевших в Москве в итоге может превысить 20-25 тыс. При этом, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах наоборот может увеличиваться. Такое мнение выразил ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, сроки окончания эпидемии в стране предсказать трудно, так как они зависят от разных факторов.

Например, в РФ все еще возвращаются люди из-за границы, что сказывается на росте числа заболевших. Кроме того, пандемия в других странах в самом разгаре, а данных по Африке очень мало. Также повлиять на завершение эпидемии может появление вакцины.

Малеев отметил, что несмотря на несогласие с ним некоторых экспертов, все еще рассчитывает на завершение вспышки в России в летний период – к июню.

Пик эпидемии, по его словам, может наступить через четыре-шесть недель после начала вспышки.

«Будем надеяться, что Россия выйдет на плато как можно раньше. В значительной степени это зависит и от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать изоляцию. Вирус не сам по себе распространяется, на него влияют все наши мероприятия», – цитирует академика 13 апреля «Парламентская газета».

Вирусолог полагает, что всего в Москве заразятся COVID-19 около 20-25 тыс. человек. При этом после прохождения пика в столице, в регионах может увеличиваться число заболевших.

Малеев указал, что российские власти предприняли оптимальные меры по предотвращению распространения коронавируса, но главное их соблюдать.

13 апреля врач назвал парадоксальной ситуацию с распространением COVID-19 в Москве. По его словам, причиной является поведение жителей столицы.

По последним данным, в РФ выявили 18 328 случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Газета Известия

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