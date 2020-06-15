Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокировали в Twitter

15 июня 2020     9
Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокирован в Twitter, при попытке зайти в аккаунт конкурса в социальной сети появляется надпись: «Действие учетной записи приостановлено».

Социальная сеть приостанавливает действие тех учетных записей, которые нарушают правила Twitter.

«Twitter заблокировал «Лидеров России» — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим», — написала в Telegram главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Как сообщила администрация конкурса, соцсети был направлен запрос с просьбой объяснить причины блокировки.

«В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», — приводит ТАСС текст сообщения.

12 июня сообщалось, что Twitter заблокировал более 32 тыс. аккаунтов по подозрению в пропаганде, среди них более 1 тыс. российских. России приписываются 1152 учетные записи, которые связаны с сайтом «Актуальная политика», якобы продвигающим политические материалы.

«Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения, проводимый НКО «Россия — страна возможностей».

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Россия — страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты федерального и международного уровня, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

Источник: Газета Известия

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