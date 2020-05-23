Аксенов назвал возможную причину отказа Украины участвовать в заседании СБ ООН

Представители Украины и других западных стран отказались принять участие в заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа», посвященном Крыму, поскольку «правда глаза колет». Об этом в субботу, 23 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это как раз тот случай, когда правда глаза колет <…> Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех», ― написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Также Аксенов поблагодарил МИД России за помощь в защите прав крымчан, а также в развенчивании мифов «антикрымской пропаганды».

В российском постпредстве при ООН 23 мая сообщили, что представители Украины, США, Великобритании и Эстонии отказались принять участие в заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном Крыму, в ходе которого по видеосвязи выступили жители полуострова.

В ООН 21 мая состоялось заседание, инициированное Россией в продолжение обсуждения, прошедшего 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям Крыма.

В четверг, 20 мая, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.

Ранее, 18 мая, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма, которую однако еще предстоит доработать.

В ответ глава полуострова Сергей Аксенов назвал подобные документы пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги. Он отметил, что Киев до сих пор смотрит на Крым как на территорию без людей, не принимая во внимание интересы ее жителей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.