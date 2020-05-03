Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

3 мая 2020     13
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который исполнил роль Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов» от HBO, побил рекорд мира в становой тяге. Видео с данным событием он опубликовал на своем YouTube -канале.

Тяжелоатлет установил новый рекорд, подняв штангу весом 501 килограмм, в своем спортивном в зале в Исландии. Событие транслировалось в эфире ESPN, а также было записано для канала спортсмена.

Он заявил, что крайне горд этим достижением и очень счастлив. «Это прекрасно, нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются», — добавил он.

В 2018 году Бьёрнссон, чей рост составляет 2,05 метра, стал призером соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

Предыдущий мировой рекорд принадлежал британскому спортсмену Эдди Холлу, который в 2016 году стал первым человеком в мире, поднявшим 500 килограмм.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который исполнил роль Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов» от HBO, побил рекорд мира …


Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал способы избежать заражения коронавирусной инфекцией через воду и еду в эфире НСН. «Особенность коронавирусов …


Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти
Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти

Власти Санкт-Петербурга изучат данные видеозаписей с вечеринкой на Крестовском острове во время режима самоизоляции. Об этом сообщили РИА Новости в …


В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки
В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

В Японии за последние сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на …


Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду
Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду

Особенность коронавируса заключается в том, что он передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник, заявил академик РАН Феликс …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты