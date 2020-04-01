Актер из «Звездных войн» умер от коронавируса

1 апреля 2020     12
Актер из «Звездных войн» умер от коронавируса

В Великобритании от коронавируса скончался актер Эндрю Джек, известный по роли майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звездные войны», сообщает Evening Standard.

Как рассказала изданию агента актера Джилл Маккалоу, Джек был госпитализирован в больницу Святого Петра в Чертси и умер утром 31 марта в возрасте 76 лет от COVID-19.

По словам Макаалоу, супруга актера в это время находится в Австралии на карантине, из-за чего не смогла проститься с мужем.

Эндрю Джек сыграл в в двух эпизодах «Звездных войн» – «Пробуждение силы» и «Последние джедаи». Также известен как преподаватель сценической речи. Именно он учил «эльфийскому» актеров трилогии «Властелин колец».

К 31 марта в Великобритании подтверждено более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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