Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома

2 мая 2020     5
Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома

Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева, которая накануне почувствовалась себя плохо и обратилась в больницу, будет лечиться дома. О своем решении она сообщила в субботу, 2 мая.

По словам актрисы, в данный момент она чувствует себя не очень хорошо. «Я уехала домой, дома сама лечусь», — цитирует Васильеву ТАСС. Она не стала озвучивать диагноз врачей, объяснив, что уехала из больницы, не дождавшись приема специалиста.

Накануне телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации Васильевой с коронавирусом. Позже в интервью Пятому каналу актриса рассказала, что у нее повысилась температура и появился кашель.

Татьяна Васильева работала в Театре Сатиры, Театре имени Маяковского и театре «Школа современной пьесы». Широкому зрителю она известна по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и многих других.

По состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Источник: Газета Известия

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