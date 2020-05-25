Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

25 мая 2020     17
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это «кинжал в сердце Европы».

Ранее О’Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в регионе оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.

«Предположу, что мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — цитирует Алиханова «РИА Новости».

Он добавил, что слова О’Брайена о том, что Калининградская область является закрытой военной базой не вызывают ничего, кроме недоумения.

Алиханов также обратил внимание на неосведомленность американского советника относительно развития туризма в регионе. Губернатор подчеркнул, что ежегодно рост турпотока в Калининградскую область составляет 17-20%.

Источник: Газета Известия

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