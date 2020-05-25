Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это «кинжал в сердце Европы».

Ранее О’Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в регионе оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.

«Предположу, что мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — цитирует Алиханова «РИА Новости».

Он добавил, что слова О’Брайена о том, что Калининградская область является закрытой военной базой не вызывают ничего, кроме недоумения.

Алиханов также обратил внимание на неосведомленность американского советника относительно развития туризма в регионе. Губернатор подчеркнул, что ежегодно рост турпотока в Калининградскую область составляет 17-20%.