Аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе получила особый статус

16 апреля 2020     34
Аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе получила особый статус

Два объекта в Санкт-Петербурге включили в перечень выявленных памятников культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

К выявленным памятникам отнесли аллею Свято-Троицкого кладбища в Петергофе. До 1870-х годов она выполняла роль главной подъездной дороги к погосту. Аллея начиналась от Нижней дороги и пересекала ручей по мостику к кладбищенской часовне по правому берегу. Само кладбище было основано в 1780-е годы, сообщает телеканал «78».

Кроме того, особый статус получил деревянный дом в поселке Лисий Нос. Строительство дачи на Приморском шоссе относится к 1900-ым годам. У двухэтажного здания нет подвала, имеется пристройка и мезонин. Ядром поселка Лисий нос стал поселок Владимировка, который был образован после раздела владений вокруг Лахты Стенбок-Ферморами.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную
В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную

Из Симферопольской больницы скорой помощи поступило сообщение о доставленной с травмами женщине, которая впала в кому и умерла, не приходя …


Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому
Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Мужчина пытался избежать штрафов за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности. В марте 2020 года в отдел полиции за незаконную …


Вести Севастополь 16.04.2020
Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Коммунальные службы столкнулись с новой проблемой. Мусор под домом копиться не должен. Куда обращаться, если контейнеры …


После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу
После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу

Первый онлайн-бал провели в Севастополе. Пары со всей России закружились в танце в сети.  При этом дресс-код никто не отменял. …


В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения
В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения

Об этом журналистам рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Однако в связи с пандемией во время службы вход в храмы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты