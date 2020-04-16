Аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе получила особый статус

Два объекта в Санкт-Петербурге включили в перечень выявленных памятников культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

К выявленным памятникам отнесли аллею Свято-Троицкого кладбища в Петергофе. До 1870-х годов она выполняла роль главной подъездной дороги к погосту. Аллея начиналась от Нижней дороги и пересекала ручей по мостику к кладбищенской часовне по правому берегу. Само кладбище было основано в 1780-е годы, сообщает телеканал «78».

Кроме того, особый статус получил деревянный дом в поселке Лисий Нос. Строительство дачи на Приморском шоссе относится к 1900-ым годам. У двухэтажного здания нет подвала, имеется пристройка и мезонин. Ядром поселка Лисий нос стал поселок Владимировка, который был образован после раздела владений вокруг Лахты Стенбок-Ферморами.