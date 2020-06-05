Аллею «Сирень Победы» создали у краевого музея в Хабаровске

В Хабаровске у входа в здание краевого музея имени Гродекова появилась аллея «Сирень Победы». Там высадили 30 молодых кустов дальневосточной сирени.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива создания памятной аллеи принадлежит Союзу женщин России. Он организовал всероссийскую патриотическую акцию «Женское лицо Победы» в честь 75-летия Великой Победы и 110-летия со дня рождения легендарной летчицы Валентины Гризодубовой. Финалом акции стала посадка цветущих кустов сирени.

По словам главы правления хабаровского регионального отделения Союза женщин России Валентины Мешковой, в юбилейный год Великой Победы образ цветущей сирени на фоне голубого неба обретает особое значение — как символ мира, который был приобретен ценой человеческих жизней.