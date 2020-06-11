Алтайские буддисты проводят семидневный молебен против COVID-19

Буддийские ламы из Республики Алтай и бурятские священнослужители проводят семидневный молебен против COVID-19. В одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг» они беспрерывно читают молитвы.

Это поможет уменьшить число новых случаев заражения, а заболевшим скорее выздороветь, сообщила Буддийская Традиционная Сангха России.

Также алтайские ламы молятся о здравии главы буддистов Республики Тыва Достопочтенного Камбы-ламы Джамбела Лодоя, о болезни которого стало известно накануне. У него диагностировали COVID-19. Духовный учитель находится в искусственной коме, передает altapress.ru.

Ранее апостольская пенитенциария Ватикана издала декрет о предоставлении специальных индульгенций верующим, заразившимся коронавирусом, и медработникам во время пандемии коронавируса.

Также индульгенция распространяется на членов семей заболевших, медработников, ухаживающих за инфицированными, и всех, кто «любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них».