Американские монахи потребовали от Boeing прозрачности

14 апреля 2020     15
Американские монахи потребовали от Boeing прозрачности

Американские религиозные ордены потребовали, чтобы Boeing раскрыл больше информации о своей лоббистской деятельности. Соответствующую резолюцию они предложили принять собранию акционеров, пишет Financial Times.

Религиозные католические ордены, владеющие акциями Boeing, начали принимать участие в деятельности компании с 1970-х годов, когда они выступили за сокращение инвестиций в компании ЮАР времен апартеида. Организации учредили несколько фондов, из которых выплачиваются пособия и пенсии монахам — на них идут доходы от инвестиций, в том числе в Boeing.

«Я просто не понимаю, почему совет [Boeing] не принимает эту резолюцию. Но я молюсь о том, что рано или поздно это произойдет», — сказал Роберт Утипка, монах из Висконсина, чей орден капуцинов в Детройте владеет акциями Boeing более двух десятилетий.

Однако совет директоров Boeing призвал акционеров проголосовать против резолюции. Хотя Boeing «твердо верит в важность прозрачности», предложение «не отвечает интересам наших акционеров», говорится в сообщении компании.

На собрании Boeing в 2019 году резолюция была поддержана 32 процентами акционеров, что значительно выше, чем в предыдущем году. В этом году принятие резолюции одобрила влиятельная фирма, которая консультирует инвесторов по вопросам голосования на собраниях акционеров.

«Инвесторы могут либо проголосовать за нее, потому что это этически правильное решение, либо потому что это выгодно», – отметил Крис Кокс, помощник директора Межконфессиональной организации Seventh Generation.

Собрание акционеров должно пройти 27 апреля. В американском авиационном регуляторе считают, что резолюция имеет шансы на успех. Этому может поспособствовать кризис с Boeing 737 MAX. Самолеты этого типа потерпели две авиакатастрофы в 2018 и 2019 году, в которых погибло 346 человек.

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Авиастроительная корпорация Boeing в течение нескольких лет лоббировала свои интересы в органах власти США. В частности, в 2018 году на эти цели было потрачено 15 миллионов долларов. Нанятые Boeing юристы лоббировали ее интересы в Конгрессе и Федеральном авиационном управлении (ФАУ). Результатом взаимодействия с ФАУ стало создание специального «консультативного комитета» с представителями отрасли, который устанавливает, что именно должно контролировать управление.

В этом году компания Boeing договорилась более чем с десятком банков о предоставлении ей кредитов на общую сумму 12 миллиардов долларов. Это произошло на фоне растущих убытков от приостановки производства и полетов самолетов 737 MAX.

Источник: Лента.Ру

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