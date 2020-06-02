Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране

2 июня 2020     11
Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране

Федеральные тюрьмы США закрыли впервые за 25 лет из-за беспорядков, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.

В бюро входит 122 учреждения со всей стране. В них под стражей находятся около 165,5 тысячи заключенных. Отмечается также, что число сотрудников тюрем составляет почти 37 тысяч.

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Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Источник: Лента.Ру

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