Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

22 мая 2020     10
Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» допустил ошибку в представлении нового главного тренера Япа Стама в Twitter и был поднят на смех пользователями сети.

В пресс-службе американского клуба перепутали Стама с другим нидерландским тренером Тинусом ван Тоненбруком и прикрепили его фотографию к приветственному посту в соцсетях. Запись «Цинциннати» стала объектом насмешек среди болельщиков. Они стали комментировать анонс, добавляя к нему снимки Джейсона Стэтхэма, Вина Дизеля, Виктора Сухорукова и других лысых знаменитостей.

В результате «Цинциннати» исправил пост.

Стам подписал контракт с командой на полтора года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Восточной конференции MLS.

Стам известен по выступлениям за ПАОК, «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока. Будучи тренером он привел «Аякс» к победе в чемпионате Нидерландов в сезоне-2013/2014.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Как изменились вкусы севастопольских покупателей после самоизоляции
Как изменились вкусы севастопольских покупателей после самоизоляции

В Севастополе заработали магазины товаров, которые не входят в список первой необходимости. Владельцы и продавцы вышли из режима самоизоляции, и …


Более 6500 севастопольских выпускников простились со школой
Более 6500 севастопольских выпускников простились со школой

Более 6,5 тысячи юношей и девушек на этой неделе прощаются со школой. 67 образовательных учреждений региона не проводят традиционные Последние …


В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги
В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги

В МФЦ расширили перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Теперь севастопольцы смогут через МФЦ оформить материнский капитал, …


Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России
Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал меры общественной безопасности в российских городах, назвав их абсолютно бесполезными. В публикации на личном сайте …


Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек
Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» допустил ошибку в представлении нового главного тренера Япа Стама в Twitter и был поднят …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты