Американским полицейским запретили душить задержанных

9 июня 2020     7
Американским полицейским запретили душить задержанных

Департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ на фоне протестов после убийства чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками органов. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме

00:02 — 2 июня

И вспыхнет пламя

После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?

Согласно новым правилам, полицейским запрещено применять удушающие захваты, так как они представляют непосредственную опасность для задержанных. Кроме того, после инцидентов, связанных со смертью подозреваемого или грубым применением силы, департамент обязан придавать огласке имена вовлеченных офицеров и публиковать видеозаписи с их нательных камер. Правила использования полицией военного вооружения также были значительно ужесточены.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована после продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели Флойда. Так, по его словам, предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Американским полицейским запретили душить задержанных
Американским полицейским запретили душить задержанных

Департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ на фоне протестов после убийства чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками …


Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, пришли на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. …


Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили
Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

Отставного полковника Вооруженных сил Австрии приговорили в Зальцбурге к трем годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Об этом …


В Крыму побит температурный рекорд
В Крыму побит температурный рекорд

В Симферополе 8 июня была отмечена рекордно высокая температура.   Температура воздуха равнялась 34,4 градусам тепла. Это на 1,9 выше …


В Севастополе находится самый высокий маяк Крыма
В Севастополе находится самый высокий маяк Крыма

Восточный створный маяк в Инкермане – самый высокий в Крыму и на территории постсоветских стран. Высота его огня над уровнем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты