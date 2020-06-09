Американским полицейским запретили душить задержанных

Департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ на фоне протестов после убийства чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками органов. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно новым правилам, полицейским запрещено применять удушающие захваты, так как они представляют непосредственную опасность для задержанных. Кроме того, после инцидентов, связанных со смертью подозреваемого или грубым применением силы, департамент обязан придавать огласке имена вовлеченных офицеров и публиковать видеозаписи с их нательных камер. Правила использования полицией военного вооружения также были значительно ужесточены.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована после продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели Флойда. Так, по его словам, предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Источник: Лента.Ру