Арбенина призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» Ефремову

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» актеру Михаилу Ефремову. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала пост о смертельном ДТП с его участием.

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Артистка заявила, что в сложившейся ситуации ужасно поступили все: и убивший человека артист, и семья погибшего курьера Сергея Захарова, которая участвует в ток-шоу, и журналисты, делающие свою работу, и близкие Ефремова, который пили вместе с ним. Несмотря на это, считает исполнительница, всех участников трагедии надо пожалеть.

«А мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так, может быть, нам просто повезло не дойти до той черты за которой смерть?» — написала Арбенина. Она призвала подписчиков не зарекаться «от сумы да тюрьмы» и помолчать.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест до 9 августа.

Источник: Лента.Ру