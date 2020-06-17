Арбенина призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» Ефремову

17 июня 2020     12
Арбенина призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» Ефремову

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» актеру Михаилу Ефремову. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала пост о смертельном ДТП с его участием.

Материалы по теме

23:32 — 8 июня

15:37 — 9 июня

Артистка заявила, что в сложившейся ситуации ужасно поступили все: и убивший человека артист, и семья погибшего курьера Сергея Захарова, которая участвует в ток-шоу, и журналисты, делающие свою работу, и близкие Ефремова, который пили вместе с ним. Несмотря на это, считает исполнительница, всех участников трагедии надо пожалеть.

«А мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так, может быть, нам просто повезло не дойти до той черты за которой смерть?» — написала Арбенина. Она призвала подписчиков не зарекаться «от сумы да тюрьмы» и помолчать.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест до 9 августа.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Первые броненосцы Черноморского флота были заложены в Севастополе
Первые броненосцы Черноморского флота были заложены в Севастополе

Первые броненосцы Черноморского флота – «Чесма» и «Синоп» были заложены в октябре 1883 года на верфях Севастополя. Строили их русские …


В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским
В симферопольском аэропорту появилось граффити с Айвазовским

В терминале международного аэропорта Симферополь разместили 20-метровое полотно с портретом Айвазовского. Полотно с изображением известного мариниста Ивана Айвазовского повесили внутри крымского аэропорта. Работу над картиной …


В центре Севастополя ограничили остановку и стоянку транспортных средств
В центре Севастополя ограничили остановку и стоянку транспортных средств

На время проведения репетиции Парада Победы в Севастополе 18, 20 и 22 июня ограничат движение транспорта. На площади Нахимова стоянка …


Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт
Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт

18:56 Вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вскоре возобновит спортивную карьеру и будет …


ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 8 млн
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 8 млн

19:00 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты