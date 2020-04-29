Армянская полиция опровергла сообщение о линчевании двух убийц в больнице

Армянская полиция опровергла сообщение о том, что в городе Гавар толпа из 500 человек линчевала в больнице двух убийц, перерезав им горло. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает NEWS.am.

«В медицинском центре никто не был убит», — заявил начальник пресс-службы полиции Ашон Агаронян.

Он сообщил, что в результате событий в Гаваре есть двое погибших и раненые. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, некоторые граждане были подвергнуты приводу.

Ранее сообщалось, что в Гаваре случилась перестрелка, погибли два человека. Нападавшие пытались скрыться, но попали в ДТП и оказались в больнице. Туда ворвалась толпа из 500 человек — родственники и друзья одного из убитых — и перерезали убийцам горло и ушли. При этом оцепившие больницу стражи порядка не смогли помешать самосуду.

Как пишет «Sputnik Армения», около двух месяцев назад между двумя молодыми людьми в Гаваре случилась «разборка» с поножовщиной. 28 апреля выяснять отношения продолжили взрослые. За одного из юношей заступились двоюродные братья Армен и Давид Айтаяны, за другого — 33-летний Ваге Аветисян и 31-летний следователь Зограб Пароникян. Двое последних были убиты. Молодые люди, из-за которых завязался конфликт, находятся в больницах Еревана.

Источник: Лента.Ру