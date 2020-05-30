Аршавин вспомнил о попытке «Зенита» обменять его на Месси

30 мая 2020     9
Аршавин вспомнил о попытке «Зенита» обменять его на Месси

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» вспомнил о попытке петербургского «Зенита» обменять его на форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Аршавин заявил, что летом 2008 года мог перейти в «Барселону», однако руководство каталонцев не устроили условия петербургской команды. «Когда мной интересовалась “Барса”, “Зенит” якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Факт есть факт — в “Барселону” меня не отпустили», — рассказал он.

Слухи о том, что Аршавин может пополнить состав «Барселоны», начались после чемпионата Европы-2008, где сборная России добралась до полуфинала турнира. Российский хавбек вошел в символическую сборную Евро-2008. В феврале 2009-го игрок присоединился к лондонскому «Арсеналу».

Аршавин — воспитанник «Зенита», выступал за клуб 13 сезонов. Он трижды становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Также вместе с клубом он завоевал Кубок УЕФА в 2008 году.

Источник: Лента.Ру

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