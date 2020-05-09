Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы

9 мая 2020     1
Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы

Известные российские артисты призвали сограждан присоединиться к акции, которая пройдет в 19:01 9 мая в честь 75-летия Дня Победы. В ее рамках необходимо выйти на балкон с портретами своих предков-ветеранов или показать их в открытых окнах.

С таким призывом к россиянам обратилась, в частности, певица Зара, опубликовавшая песню в память о героях Великой Отечественной войны. Также акцию поддержал исполнитель Emin, актеры Владимир Машков и Станислав Дужников, шоумен Азамат Мусагалиев и другие звезды.

В записи песни приняли участие такие артисты, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Бурунов, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Сергей Жуков и другие.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом …


Число умерших за сутки россиян с коронавирусом превысило сотню
Число умерших за сутки россиян с коронавирусом превысило сотню

В России за сутки умерло более сотни зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале. «Зафиксировано 104 летальных исхода», — говорится …


Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы
Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы

Известные российские артисты призвали сограждан присоединиться к акции, которая пройдет в 19:01 9 мая в честь 75-летия Дня Победы. В …


Вечный огонь зажгли на Сапун-горе после реконструкции
Вечный огонь зажгли на Сапун-горе после реконструкции

Сегодня на мемориальном комплексе “Сапун-гора” после реставрации Обелиска Славы снова зажгли Вечный огонь.  Также там состоялась церемония возложения венков и цветов …


В Севастополе состоялся воздушный парад Победы
В Севастополе состоялся воздушный парад Победы

В Севастопольской бухте в парадном строю выстроились корабли Черноморского флота: МРК “Вышний Волочек”, БДК “Азов”, фрегаты “Адмирал Эссен” и “Адмирал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты