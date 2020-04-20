АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

20 апреля 2020     2
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила на время пандемии приравнять мигрантов к гражданам РФ, чтобы у них была возможность получать льготы и выплаты, в частности, из-за потери работы. Соответствующее письмо она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости», — 20 апреля цитирует документ ТАСС.

Чупшева указала на аналогичную меру, введенную в Португалии, согласно которой 580 тыс. человек были приравнены к гражданам.

Кроме того, она считает необходимым перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» таким образом, чтобы организовать обучение мигрантов под «высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».

17 апреля глава правительства РФ подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным. Согласно документу, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.

Предоставить гражданам, оставшимся без работы, поддержку поручил президент России Владимир Путин в ходе совещания в формате видеоконференции с главами регионов 8 апреля. При этом он просил продумать возможность оформлять пособие дистанционно в условиях пандемии коронавируса.

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Источник: Газета Известия

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