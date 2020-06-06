Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) размером с три футбольных поля (250–570 м) пролетит на безопасном расстоянии от Земли в субботу, 6 июня. Об этом сообщается на сайте NASA в пятницу, 5 июня.

Космическое агентство отмечает, что он благополучно пройдет мимо Земли на расстоянии примерно 5,1 млрд км, что примерно в 13 раз превышает расстояние от Луны до Земли.

Ранее 5 июня в «Роскосмосе» заявили, что приближающийся к Земле астероид вряд ли столкнется с нашей планетой.

14 мая сообщалось, что новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Она находится в 84 млн км от нашей планеты, в южном полушарии ее можно наблюдать невооруженным глазом.