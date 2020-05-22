Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon. Об этом она рассказала в интервью редактору Ars Technica Эрику Бергеру.

Астронавтка отметила, что при посадке на Землю на российском «Союзе» она не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока прибывшему экипажу не начинали помогать выбираться из капсулы.

Найберг допустила, что ей бы не понравилось приводнение на Crew Dragon. «Я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия», — приводят РИА Новости слова астронавтки.

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.

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Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

Найберг провела в космосе в общей сложности 180 суток, в 2008 и 2013 годах совершив полеты на американском Space Shuttle и российском «Союзе» соответственно.

Источник: Лента.Ру