АТОР назвала самые популярные направления отдыха у россиян этим летом

Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым станут наиболее популярными направлениями отдыха у россиян этим летом. Об этом в среду, 17 июня, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В целом по стране Краснодарский и Ставропольский края, и, возможно, Крым после 1 июля войдут в тройку наиболее популярных направлений», — приводит ее слова ТАСС.

Ломидзе также добавила, что Крым может занять первое место среди перечисленных регионов.

На данный момент, по ее словам, спрос гораздо ниже, чем предложения по отдыху внутри страны, поэтому цены не слишком высокие.

Эксперт также отметила, что в топ-10 популярных направлений войдет Татарстан. При этом, Москва и Санкт-Петербург не будут фигурировать в списке, так как в этих городах самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Ранее в понедельник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что до 70% регионов России могут стать открытыми для внутреннего туризма с 1 июля.

По его словам, заполненность гостиниц и других объектов для размещения не будет выше 60% в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по организации проживания туристов во время снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

10 июня глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля начнут сниматься ограничения, связанные с обсервацией приезжающих из других регионов и обязательным для них карантином.

Согласно опросам, почти четверть россиян планирует провести свой летний отпуск на отечественных курортах, в частности в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. При этом отдых на российских курортах может подорожать на 30%. В АТОР «Известиям» объяснили это увеличившимся спросом и укороченным турсезоном.