Аваков объяснил изнасилование украинки в полиции нравами общества

5 июня 2020     18
Аваков объяснил изнасилование украинки в полиции нравами общества

Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил изнасилование женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами общества. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, силовые структуры являются лишь отражением украинского общества, однако реакция системы на этот инцидент очень важна. Министр призвал не обвинять весь коллектив полиции «из-за нескольких негодяев».

Аваков напомнил, что инцидентом занимается Государственное бюро расследований (ГБР), полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.

Инцидент, о котором говорит Аваков, произошел в ночь на 24 мая 2019 года. По версии следствия, сотрудники Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузив и Сергей Сулима изнасиловали, пытали и избивали 26-летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, они избили мужчину, который в это время находился в другом помещении отделения.

После этого отделение полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей. Голосеевский районный суд Киева отправил экс-полицейских под стражу. Оба своей вины не признают.

Источник: Лента.Ру

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