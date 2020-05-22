Авиабомбу обнаружили при строительстве трассы «Таврида» под Севастополем

При строительстве трассы «Таврида» рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, строители случайно зацепили снаряд ковшом экскаватора, когда вынимали грунт. От удара на корпусе бомбы образовалась трещина, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» установили, что находка является немецкой авиационной бомбой SD-50 времен войны. При этом тип и состояние взрывателя не позволяли выполнить транспортировку, снаряд уничтожили на месте.

Немецкая авиабомба SD-50 использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса составлял 50 кг при весе взрывчатого вещества 16 кг.

8 мая сообщалось, что сотрудники МЧС России ежегодно обезвреживают около 40 тыс. боеприпасов в местах сражений времен Великой Отечественной войны. Чаще всего их находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.