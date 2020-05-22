Авиабомбу обнаружили при строительстве трассы «Таврида» под Севастополем

22 мая 2020     12
Авиабомбу обнаружили при строительстве трассы «Таврида» под Севастополем

При строительстве трассы «Таврида» рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, строители случайно зацепили снаряд ковшом экскаватора, когда вынимали грунт. От удара на корпусе бомбы образовалась трещина, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» установили, что находка является немецкой авиационной бомбой SD-50 времен войны. При этом тип и состояние взрывателя не позволяли выполнить транспортировку, снаряд уничтожили на месте.

Немецкая авиабомба SD-50 использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса составлял 50 кг при весе взрывчатого вещества 16 кг.

8 мая сообщалось, что сотрудники МЧС России ежегодно обезвреживают около 40 тыс. боеприпасов в местах сражений времен Великой Отечественной войны. Чаще всего их находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.

Источник: Газета Известия

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