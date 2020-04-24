Авиация готовится к воздушному Параду Победы в Хабаровске

24 апреля 2020     7
Авиация готовится к воздушному Параду Победы в Хабаровске

В Хабаровске авиация Восточного военного округа проводит тренировочные полеты над городом. При благоприятной погоде 9 мая состоится воздушный парад.

В связи с распространением коронавируса торжественные мероприятия в регионе перенесли. Однако власти решили не отказываться от проведения пролета авиации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пешие расчеты парадной группировки и техника вернулись в места расположения. Авиация будет продолжать тренировки. В ближайшие дни самолеты и вертолеты пролетят над городом еще несколько раз.

16 апреля президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму разыскивают 200 человек, въехавших на полуостров
В Крыму разыскивают 200 человек, въехавших на полуостров

За сутки были проверены 848 адресов, указанных в анкетах граждан, въехавших в Крым за последние две недели. 203 человека, обязанные …


Из-за обрыва кабеля две тысячи потребителей Севастополя остались без света
Из-за обрыва кабеля две тысячи потребителей Севастополя остались без света

Сегодня в 8 утра около двух тысяч потребителей района Фиолентовского и Камышового шоссе остались без электроснабжения. Причина – обрыв высоковольтного …


Жительнице Севастополя грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Жительнице Севастополя грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Женщине, вернувшейся с Украины, было выдано постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции на две недели. В Балаклавский районный суд поступил протокол …


Описаны последствия нарушения самоизоляции на майских праздниках
Описаны последствия нарушения самоизоляции на майских праздниках

Россиянам необходимо отказаться от выхода из дома на время майских праздников. Последствия нарушения режима самоизоляции описала глава Роспотребнадзора Анна Попова, …


Минздрав заявил о снижении смертности в России
Минздрав заявил о снижении смертности в России

В 2019 году смертность в России снизилась на 1,6 процента. Об этом заявили в Минздраве порталу «Будущее России. Национальные проекты» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты