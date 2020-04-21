Австрия отметит освобождение от нацистов онлайн

21 апреля 2020     14
Австрия отметит освобождение от нацистов онлайн

Празднование освобождения Австрии от нацизма и окончания Второй мировой войны впервые пройдет онлайн. Это подтвердил Австрийский комитет Маутхаузена на своем сайте.

Сообщается, что онлайн отметят и «Праздник радости» 8 мая, который ранее проходил на площади Хельденплатц в Вене, и «День освобождения», проводившийся 10 мая непосредственно в Маутхаузене, некогда одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии.

На обоих праздниках планируются выступления политиков высокого ранга, общественных деятелей и жертв холокоста, а также музыкальная программа.

Маутхаузен — немецкий концлагерь около одноименного города, существовал в 1938-1945 годах. В нем находились около 190 тысяч заключенных, половина из которых была убита.

Ariana Grande

Источник: Лента.Ру

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