Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП

На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию. Об этом в среду, 27 марта, сообщили в экстренных службах республики.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером во вторник. Автомобиль 57-летнего мэра Магаса вылетел в кювет с моста на въезде в город. При этом не уточняется, находился ли в транспортном средстве сам глава городской администрации во время происшествия, передает «РИА Новости».

По данным агентства «Интерфакс», в результате инцидента мэр ингушской столицы был доставлен с травмами в местную больницу. Официальных подтверждений о состоянии Арсамакова, а также о причинах и обстоятельствах ДТП не сообщалось.

Руслан Арсамаков занял должность мэра Магаса после выборов в ноябре 2019 года. С 1992 года проработал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год работал в «Ингушэнерго», а в последние годы перед назначением руководил учреждением «Электросети г. Магас».

22 января губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. В результате происшествия пострадал водитель главы региона.