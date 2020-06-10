Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

10 июня 2020     11
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Не менее 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения при взрыве своего автомобиля в Донбассе, сообщила 9 июня пресс-служба прокуратуры Донецкой области, подконтрольной Киеву.

Инцидент произошел в городе Авдеевка рано утром во время движения колонны военного транспорта. В момент прохождения автомобилем «Спартан» территории вблизи Дворца культуры сработало неустановленное взрывное устройство.

Военные получили минно-взрывные травмы, пишет «Страна.ua».

Красноармейская местная прокуратура начала расследование.

В январе также сообщалось, чтог рузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал. Как рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, военные подорвались на собственных минах в опорном пункте.

Источник: Газета Известия

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