Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Не менее 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения при взрыве своего автомобиля в Донбассе, сообщила 9 июня пресс-служба прокуратуры Донецкой области, подконтрольной Киеву.

Инцидент произошел в городе Авдеевка рано утром во время движения колонны военного транспорта. В момент прохождения автомобилем «Спартан» территории вблизи Дворца культуры сработало неустановленное взрывное устройство.

Военные получили минно-взрывные травмы, пишет «Страна.ua».

Красноармейская местная прокуратура начала расследование.

В январе также сообщалось, чтог рузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал. Как рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, военные подорвались на собственных минах в опорном пункте.