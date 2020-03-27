«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка почти 400 автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 381 автомобиля Lada Vesta, проданных с сентября 2019 года по настоящее время. Об этом 27 марта сообщает «Росстандарт».

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова», — говорится в сообщении.

Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной проверки и замены обивки центральной стойки кузова.

16 марта сообщалось, что компания Toyota отзывает с российского рынка 224 гибридных автомобиля Prius.

Источник: Газета Известия