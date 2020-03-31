Автозак с российскими осужденными опрокинулся во время этапирования

31 марта 2020     21
Автозак с российскими осужденными опрокинулся во время этапирования

В Якутии на дороге опрокинулся автозак с осужденными. Об этом РИА Новости сообщили в республиканском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

По данным ведомства, служебный автомобиль «КамАЗ» попал в ДТП 31 марта на 85-м километре Покровского тракта. В грузовике находились девять осужденных в сопровождении шести сотрудников ФСИН, которые этапировали заключенных в исправительные колонии Якутии.

В результате дорожного инцидента пострадали два конвоира, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным, грузовик мог опрокинуться вследствие неблагоприятных погодных условий и неосторожности водителя, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ранее 31 марта сообщалось о прекращении приема новых арестантов во всех московских СИЗО из-за коронавируса, за исключением изолятора № 7, который находится в Капотне. Также приостановлен вызов на судебно-следственные действия. Решение действует с 31 марта и до особого распоряжения.

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Источник: Лента.Ру

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