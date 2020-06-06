Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом в президенты

6 июня 2020     12
Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Байден набрал 1993 голоса при необходимой поддержке 1991 делегата. Его ближайший соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил 1042 голоса. Однако он еще в апреле отказался от дальнейшей борьбы.

Официальные кандидаты от Демократической и Республиканской партий США должны быть выдвинуты на национальных съездах, которые пройдут с 17 по 20 и с 24 по 27 августа соответственно. Нынешний глава государства Дональд Трамп является безоговорочным лидером среди республиканцев.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента.

Источник: Лента.Ру

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