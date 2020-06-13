Байден назвал сторонников Трампа чертовски тупыми

13 июня 2020     15
Байден назвал сторонников Трампа чертовски тупыми

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах Джо Байден назвал республиканцев — сторонников главы Белого дома Дональда Трампа — в сенате США чертовски тупыми, потому что они не принимают законопроект помощи экономике страны на фоне пандемии коронавируса на три триллиона долларов, одобренный в прошлом месяце демократами из палаты представителей Конгресса США. Слова политика передает The Hill.

В телефонном разговоре с Американской федерацией государственных, уездных и муниципальных служащих (AFSCME) Байден заявил, что республиканский сенат должен выполнять свою работу и принять так называемый «Закон о героях» (HEROES Act). «Его одобрила палата представителей Конгресса США. Добудьте штатам и местным органам власти финансирование, необходимое им, чтобы удержать миллионы людей на работе. Они [республиканцы в сенате США] такие чертовски тупые, чертовски тупые. Если на работе нет людей, занимающихся борьбой с вирусом, то будет только хуже», — сказал Байден.

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В мае палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на три триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса в стране. Разработанный демократами «Закон о героях» предусматривает выделение штатам и местным властям суммы в размере 1 триллиона долларов, а также создание фонда на 200 миллиардов долларов для сотрудников критически важных сфер. Более того, законопроект предлагает увеличить выплаты на семью до шести тысяч долларов. Также он предусматривает меры, связанные с тестированием населения и выделением пособий по безработице. Республиканцы, включая президента США, выступают против нового законопроекта.

Источник: Лента.Ру

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