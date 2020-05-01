Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», — сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Он посоветовал журналистам обратить внимание на «растущее количество несоответствий» в обвинениях, в которых постоянно возникают различные изменения.

Экс-сотрудница Джо Байдена Тайра Рид обвинила бывшего вице-президента США в изнасиловании. Якобы он совершил его 27 лет назад, будучи сенатором. По ее словам, в 1993 году в коридоре в здании сената США Байден положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.

Рид рассказала об инциденте в апреле 2020 года. За год до этого несколько женщин заявили о неподобающих поступках Байдена. При этом о домогательствах заявила только одна из них — Люси Флорес. Остальные отметили, что их личное пространство было нарушено, но сексуального подтекста в этом не было.

Байден записал видеообращение с объяснениями. В нем он признает, что социальные нормы изменились и сейчас некоторые его действия могли вызвать у людей дискомфорт, но он «такой, какой есть» и не может вести себя отстраненно, как некоторые холодные и безэмоциональные политики.

В 2017 году в Соединенных Штатах прокатилась волна обвинений в сексуальных домогательствах после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили Стивена Сигала, Кевина Спейси, Чака Норриса, Оливера Стоуна, Сильвестра Сталлоне и других звезд. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп Трамп назвал «страшными временами» для молодых мужчин Америки ситуацию с движением MeToo, в рамках которого женщины всё чаще открыто заявляют о пережитых сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения против обидчиков.