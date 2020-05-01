Байден отверг обвинения в изнасиловании

1 мая 2020     1
Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», — сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Он посоветовал журналистам обратить внимание на «растущее количество несоответствий» в обвинениях, в которых постоянно возникают различные изменения.

Экс-сотрудница Джо Байдена Тайра Рид обвинила бывшего вице-президента США в изнасиловании. Якобы он совершил его 27 лет назад, будучи сенатором. По ее словам, в 1993 году в коридоре в здании сената США Байден положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.

Рид рассказала об инциденте в апреле 2020 года. За год до этого несколько женщин заявили о неподобающих поступках Байдена. При этом о домогательствах заявила только одна из них — Люси Флорес. Остальные отметили, что их личное пространство было нарушено, но сексуального подтекста в этом не было.

Байден записал видеообращение с объяснениями. В нем он признает, что социальные нормы изменились и сейчас некоторые его действия могли вызвать у людей дискомфорт, но он «такой, какой есть» и не может вести себя отстраненно, как некоторые холодные и безэмоциональные политики.

В 2017 году в Соединенных Штатах прокатилась волна обвинений в сексуальных домогательствах после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили Стивена Сигала, Кевина Спейси, Чака Норриса, Оливера Стоуна, Сильвестра Сталлоне и других звезд. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп Трамп назвал «страшными временами» для молодых мужчин Америки ситуацию с движением MeToo, в рамках которого женщины всё чаще открыто заявляют о пережитых сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения против обидчиков.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы
Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы

Газета El Mundo назвала имя бывшего депутата Госдумы, задержанного Гражданской гвардией Испании в провинции Аликанте. По данным издания, речь идет …


Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом. Его слова приводятся на сайте «Познер Online». …


Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности
Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала причиной снижения сексуальной активности. Такой вывод содержится в отчете британской компании Reckitt Benckiser, производящей презервативы …


Байден отверг обвинения в изнасиловании
Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее …


Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла
Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла

Многие москвичи не покидают дома днем 1 мая. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса». По состоянию на 16:21 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты